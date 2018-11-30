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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
İki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

İki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Güvenlik kamerası

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Trafik Yoğunluğu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Ambulanstan görüntü
-Araçlardan görüntü
-Kaza sonrası bağırışlar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Beylikdüzü'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı İSTANBUL

- Beylikdüzü'nde yolun diğer tarafına geçmeye çalışan otomobille, karşı şeritten gelen otomobil çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Beylikdüzü Osmangazi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.İ. yönetimindeki 34 UM 0572 plakalı otomobil Osmangazi Caddesinde ilerlediği sırada refüjdeki boşluktan yolun diğer tarafına geçmeye çalışırken, karşı şeritten gelen S.D. idaresindeki 34 SB 9802 plakalı başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller kaldırıma savruldu. Otomobillerde bulunan 2 kişinin yaralandığı kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralı M.İ. ve eşini hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri dubalarla önlem alarak akışı sağladı. Kaza sonrasında taraflar arasında küçük çaplı tartışma yaşandı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. (TA- MB- ÖY-
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