Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İki otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada: 5 yaralı

İki otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada: 5 yaralı

Kaza güvenlik kamerası görüntüleri

İlk Müdahale Jandarma Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri 

-Kaza yerinden fotoğraflar

( KONYA ) KONYA

- Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, 07.45 sıralarında Konya - Adana karayolu Ereğli Organize Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G. idaresindeki 42 ABS 302 plakalı otomobil kavşaktan karşıya geçmek istediği sırada H.H.B’nin yönetimindeki 42 ACF 517 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araç sürücüleri E.G. ve H.H.B. ile araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı