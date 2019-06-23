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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
İki otomobilin çarpışması sonucu bir bebek yaralandı İzle

İki otomobilin çarpışması sonucu bir bebek yaralandı İzle

ACİL EKİBİN GELİŞİ VE BEBEĞİ AMBULANSA ALIŞI

Bebek 

-KAZA YAPAN ARAÇLARDAN DETAY POLİSİN GELİŞİ
-POLİSLE KAZA YAPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜN ağız dalaşı
-KAZA YAPAN ARAÇ YERİNDE ÇEKİLİŞİ

( GAZİANTEP - ÖZEL) GAZİANTEP

- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir bebek hafif yaralandı. Edilinen bilgiye göre, K. E. Yönetimindeki 27 PP 585 Plakalı otomobil Cumhuriyet Mahallesi Garnizon caddesinde kavşaktan karşı şeride geçmek isterken, T.E idaresindeki 27 UZ 438 plakalı araca arkadan çarptı. Meydana gelen kazada bir bebek hafif şekilde yaralandı. islahiye Devlet Hastanesine kaldırılsn bebeğin hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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