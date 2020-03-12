İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - AKSARAY
- İki otomobilin çarpışması - Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçlardan görüntüler - Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılması Aksaray 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.Ali İhsan Akbulut (18) idaresindeki 07 FK 797 plakalı otomobil, Aksaray - Adana kara yolunun 10. kilometresinde Suriye uyruklu Ali Aljuma (31) yönetimindeki 06 H 0545 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, sürücülerle birlikte otomobillerdeki Ayşe Akbulut (47) ve Ahmet Hulusi (26) yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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