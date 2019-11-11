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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - BURSA İzle

İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - BURSA İzle

- Gökdere mevkisi - Yol kenarındaki refüje çıkan araç - 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi - Yaralının sedye ile ambülansa taşınması - Trafik polislerinin kaza bölgesindeki çalışmaları Bursa 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandıBURSA (AA) - Bursa 'nın Osmangazi ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Gökdere mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 34 GGY 39 ve 16 V 8521 plakalı otomobiller çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki refüje çıkan 16 V 8521 plakalı otomobildeki 3 kişi yaralandı.Haber verilmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle kontrollü geçiş yapılan yoldaki trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.

Polis Gesi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Trol 

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