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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İki otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında - MANİSA İzle

İki otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında - MANİSA İzle

- Kazanını iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri Manisa 'da iki otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasındaMANİSA (AA) - Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde iki otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.Ümit Yenilmez'in kullandığı 20 B 6010 plakalı otomobil, Manisa Küçük Sanayi Sitesi 5313 Sokak'taki kavşakta Özgür Afşar yönetimindeki 35 KB 6056 plakalı otomobil ile çarpıştı.Kazanın etkisiyle kaldırıma çarpıp devrilen otomobildeki sürücü Özgür Afşar yaralandı.Afşar, Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.İki aracın çarpıştığı kaza anı sanayi sitesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bild Kamera Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri Sanayi Sitesi 

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