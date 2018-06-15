İki otomobil kavşakta çarpıştı: 8 yaralı

-Kazaya karışan otomobiller

-Genel detay

-Devrilen otomobil kazası, otomobil

-Yola çıkan kedi yüzünden meydana geldiği iddia edilen kazada devrilen aracın sürücüsü ile röportaj



( KONYA ) - KONYA



- Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kavşakta çarpışan iki otomobildeki 8 kişi yaralandı.Aynı saatlerde meydana gelen bir başka kazada ise yola aniden çıkan kediye çarpmamak isteyen sürücünün kullandığı otomobilin, yol kenarına devrildiği kazada sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. İlk kaza, Beyşehir Sanayi Sitesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyit Ö. yönetimindeki 35 TTG 15 plakalı otomobil Seydişehir Çevre Yolunda seyir halindeyken sanayi kavşağına geldiğinde ilçe merkezine seyir halinde olan İbrahim S. yönetimindeki 27 LR 730 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralanmazken, otomobillerde yolcu olarak bulunan 8 kişi yaralandı. Ambulans ve özel araçlarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların durunlarının iyi olduğu öğrenildi. Kediye çarpmamak isteyen sürücünün kullandığı otomobil devrildi Öte yandan, aynı saatlerde Beyşehir ilçe merkezine girişte yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü de şans eseri yaşanan kazayı yara almadan atlattı. Hasan M. yönetimindeki 07 JA 943 plakalı otomobil, Hüyük yönünden Beyşehir yönüne seyir halindeyken ilçe merkezi girişinde kontrolden çıkarak devrildi. Yol kenarında devrilerek ters dönen araç içerisinden yara almadan çıkmayı başaran sürücü Hasan M., yola aniden çıkan bir kediye çarpmamak isterken kazanın yaşandığını öne sürdü. Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

