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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Kaza yapan araçlar

Bild Diş Hekimi 

-Araçta sıkışan sürücüyü kurtarma çalışması
-Sıkıştığı yerden kurtarılan Semih D'nin sağlık görevlilerine yara izi kalacak mı diye sorması
-Detaylar

( KARAMAN )- Karaman’da itfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan şahıs ambulansa alınırken, sık sık sağlık görevlilerine “Yara izi kalacak mı” diye sordu KARAMAN

- Karaman’da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan şahıs ambulansa alınırken sağlık görevlilerine sık sık “Yara izi kalacak mı?” diyerek seslendi. Kaza, saat 20.45 sıralarında 100. Yıl Bulvarı Tren Garı Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kavşaktan dönmekte olan diş hekimi olarak görev yaptığı öğrenilen Semih D’nin (32) kullandığı 70 DT 295 plakalı otomobil ile Abdulkerim Ö. (31) idaresindeki 34 VF 2704 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle iki otomobil de savruldu. 70 DT 295 plakalı otomobilin sürücüsü Semih D., sürücü mahallinde sıkıştı. Kazayı görerek yardıma koşan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiyeye bildirdi. Polis ekipleri de kaza yerinde güvenlik tedbiri aldı. İtfaiyenin 15 dakikalık çalışması sonucu Semih D. sıkıştığı yerden kurtarıldı. Semih D., sedye üzerinde ambulansa götürülürken, sık sık sağlık görevlilerine “Yara izi kalacak mı?” diye sordu. Yaralı diğer aracın sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Mehmet Zeki E. de (30), başka bir ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MD-FM-
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