İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

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( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Murat Yeşilyurt idaresindeki 44 FT 783 plakalı otomobil ile Güral Albayrak idaresindeki 44 ES 104 plakalı otomobil, Adıyaman - Çelikhan karayolu Çatalağaç mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Murat Yeşilyurt, Güral Albayrak ve otomobillerde bulunan Adile Albayrak, Ayhan Albayrak, Arjin Albayrak, Güneş Çitrik, Mehmet Yeşilyurt ve Hacı Osman Yeşilyurt yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

