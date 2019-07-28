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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

KAZA YAPAN ARAÇLARDAN DETAY

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Karakuyu Sağlık Ekipleri 

-GÖRGÜ TANI VATANDAŞLARDAN DETAY
-JANDARMANIN ÇALIŞMASI
-GENEL DETAYLAR

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep - Adıyaman 850-13 Devlet Karayolunun Yavuzeli İlçesine bağlı Büyükkarakuyu mahallesi yakınlarında meydana geldi. Adıyaman istikametinden gelen Şeyho Gürbüz, yönetimindeki 51 BN 684 plakalı otomobil ile Gaziantep istikametinde gelmekte olan İmam Fıstıkçı yönetimindeki 27 PY 470 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucunda 27 PY 470 plakalı otomobilde bulunan Birsen Fıstıkçı, Hatice Kübra Fıstıkçı, Muhammed Fıstıkçı, Meryem Fıstıkçı, Ömer Fıstıkçı, ile 51 BN 684 plakalı otomobilde bulunan Hakan Gürsoy ve Yakup Gürsoy yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep’teki çeşitli Hastanelere kaldırılırken, İlçe Jandarma Trafik Ekipleri ise başka kazaların yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla İlgili Suruşturma Sürerken, hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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