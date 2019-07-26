İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

-Kaza yapan araçlardan görüntüler -Bölgede denetleme yapan Jandarma ekiplerinden görüntüler
( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE
- Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Akşam saatlerine doğru meydana gelen kazada 17 TS 044 plakalı araç, Çan karayolu 10. kilometrede karşı şeritten gelen 17 AS 559 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. 5 kişi yaralanırken, 2 kişi araca sıkıştı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu araç kesilerek sıkışan yaralılar çıkarıldı. Kazada yaralanan vatandaşlar, bölgeye gelen ambulans ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.
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