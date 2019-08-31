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31 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 4 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 4 yaralı

kazadan detay

İlk Müdahale Hastane Bild Sağlık Ekipleri 

-araçlardan detay
-112 ekiolerinden detay
-genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza güneş mahallesi Özdemirbey caddesinde meydana geldi. Furkan G. yönetimindeki 27 TS 430 plakalı otomobil, güneş mahallesi istikametinden özdemir bey caddesine seyir halindeyken aşırı sürat nedeniyle virajı alamayarak karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen araç, karşıdan gelen Tolga K. yönetimindeki 27 F 6200 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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