İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Haberi

-Polis ekiplerinden görüntü

-Ambulanstan görüntü

-kaza yapan araçlardan görüntü



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Şemikler Mahallesi Cinkaya Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 29 GN 403 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen 34 RH 1210 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı, kazada sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi etmek üzere hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

