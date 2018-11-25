Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 1'i ağır 6 yaralı Video

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 1'i ağır 6 yaralı Video

Yaralıların hastaneye getirilişi detay

Hastane Direksiyon 

-Diğer detaylar

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.00 sıralarında Sivas-Gürün karayolunda meydana geldi. Sivas istikametine giden B.S. yönetimindeki 58 AAH 633 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen İ.C. yönetimindeki 60 AP 485 plakalı otomobil, sürücülerin direksiyon hakimiyetlerini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda bulunan M.Y, İ.C, M.E, B.S, Ö.M.C ve O.Y. yaralandı. Yaralılar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine ve Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ö.M.C’in durumunun ağır olduğu belirtilirken diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Malatyada Feci KazaMalatyada Feci Kaza
Antalya'da Hortum DehşetiAntalya'da Hortum Dehşeti
Bursa merkezli uyuşturucu operasyonuBursa merkezli uyuşturucu operasyonu
İçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadıİçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı