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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı - KÜTAHYA Haberi

İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı - KÜTAHYA Haberi

- Kaza yeri - Çarpışan otomobillerden detaylar Kütahya 'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralıKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'nın Domaniç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ahmet Kara yönetimindeki 16 Y 5222 plakalı otomobil, Domaniç - İnegöl karayolu ilçe girişinde aynı istikamette seyreden Ramazan Yılmaz'ın kullandığı 43 YB 280 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, sürücü Yılmaz ile aynı otomobilde bulunan Beyaz Dinç, Cihat ve Fatoş Yılmaz, diğer otomobilin sürücüsü Kara ile aynı araçtaki İbrahim Yiğit, Alime ve Fatma Kara yaralandı.Yaralılar, Domaniç ve Tavşanlı ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Hastane Bild 

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