İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - MUĞLA

- Kaza yerinden görüntü - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi - Kaza yapan araçlardan detay Muğla 'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.Fatih Örs idaresindeki 35 AEC 598 plakalı otomobil, Muğla - Fethiye kara yolu Çiftlik Kavşağı'nda, Emre Zorlu yönetimindeki 48 JZ 608 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.İlçedeki hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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