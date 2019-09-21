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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - KIRIKKALE

İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - KIRIKKALE

- Olay yerindeki jandarma ekiplerinin kaza yeri ibncelemesi yapması - Kazada hurdaya dönen otomobil - Otomobilin yere düşen plakasıKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.Yasin Dede'nin kullandığı 06 EB 6055 plakalı otomobil ile Bekir Sait Şafak (38) idaresindeki 66 FL 122 plakalı otomobil, Kırıkkale - Samsun kara yolu Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu dinlenme tesisi karşısında çarpıştı.İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.Kazada, sürücüler ile Gülnaz, Yasemin (29) ve Yağmur Dede (22) ile Eymen Osman Şafak (4) ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı.Yaralılar, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Dera Jandarma Dinlenme Tesisi 

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