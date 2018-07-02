Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - GÜMÜŞHANE

İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - GÜMÜŞHANE

- Kaza yerinden görüntü - Kazaya karışan araçlardan detaylar - Kaza yapan araçların çekiciye yüklenilmesi Gümüşhane 'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralıGÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane 'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.Vedat Sevinç'in (41) kullandığı 06 YJB 24 plakalı otomobil, Bağlarbaşı Mahallesi yeni hastane yolu kavşağında Hüseyin Can (40) yönetimindeki 61 TZ 406 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada araç sürücülerinin yanı sıra Berat Kerim (12), Yusuf İslam (9) ve Meliha Can (50) ile Yusuf (15) ve Nevin Sevinç (43) yaralandı.Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hastane İslam 

İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı