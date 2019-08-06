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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - MUĞLA

İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - MUĞLA

- İki otomobil çarpıştı - 6 yaralı - Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan araçlardan detay - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi Muğla 'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.Ertaş Solmaz idaresindeki 33 AAH 294 plakalı otomobil, Fethiye - Antalya kara yolu Zorlar Kavşağı'nda, Ayşe Uysal Erkek yönetimindeki 48 FY 700 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, sürücüler ile Erkek'in kullandığı otomobilde bulunan çocuklar Bulem ve Reyyan Gökmen, İbrahim ve Yusuf Uysal yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Fethiye’deki hastanelere kaldırıldı.Durumu ağır olan yaralılardan İbrahim Uysal'ın, hastanede yapılan müdahalelerin ardından Denizli Pamukkale Üniversitesine sevk edildiği bildirildi.

Hastane Bild 

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