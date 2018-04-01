İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - KONYA

- Kaza anına dair güvenlik kamerası görüntüleri - Kaza yerinden detaylarKONYA (AA) - Konya 'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Deniz Dere Yıldırım yönetimindeki 55 BCH 08 plakalı otomobil, Olof Palme Bulvarı'nda, Adalet Bilici idaresindeki 42 DNG 65 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra, alt geçidin merdivenlerine düştü.Kazada, sürücü Yıldırım ile aynı araçta bulunan Özlem Yıldırım, Ayça Rukiye Kılıç, Nurten Kılıç ve Güllü Eroğlu yaralandı.Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Öte yandan kaza anı çevrede bulunan petrol istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.