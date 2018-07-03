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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
İki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 5 yaralı (3) - SİVAS

İki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 5 yaralı (3) - SİVAS

- Kaza yerinden detaylar - Cesetlerin araçtan çıkartılışı Sivas 'ta iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 5 yaralı - Çarpışmanın etkisiyle alev alan araçta bulunan aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi öldü - Ölen aile bireylerinin Ankara'dan memleketleri Ardahan'a gitmek için yola çıktıkları öğrenildiÖLÜ VE YARALILARIN KİMLİKLERİ İLE DİĞER DETAYLAR EKLENDİSİVAS (AA) - Sivas 'ın İmranlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Ardahan'a seyreden Gökhan Özgel (30) idaresindeki 06 ERN 77 plakalı otomobil ile Iğdır'dan İstanbul'a giden Hamza Aydemir (38) yönetimindeki 34 BMV 30 plakalı otomobil, Sivas - Erzincan karayolunun İmranlı ilçesi girişinde çarpıştı.Çarpışmanın ardından 06 ERN 77 plakalı otomobil alev aldı.Yanan LPG'li araçta bulunan sürücü Gökhan ile annesi Şehriban (56), babası Naim (54), eşi Filiz (26) ve oğlu Kağan Özgel (4) hayatını kaybetti.Diğer otomobilde bulunan aynı aileden Hamza, Muhammed (12), Ebubekir (8), Güldenaz ve Saliha Aydemir (36) yaralandı.Yaralılar, Sivas 'taki hastanelere sevk edildi.AFAD, itfaiye, sağlık ve İmranlı Acil Kurtarma ekiplerince araçtan çıkarılan cenazeler, İmranlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazada ölen aile bireylerinin Ankara'dan memleketleri Ardahan'a gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Hastane Cenaze Bild 

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