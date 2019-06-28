İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - KOCAELİ

- Olay yerinden detaylar - Yaralıların ambulansa getirilmesi Kocaeli 'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Darıca ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 çocuk yaralandı.Mustafa Sezer'in kullandığı 33 N 9281 plakalı otomobil ile Mustafa Turan idaresindeki 38 VP 306 plakalı otomobil, Kaplan Caddesi'nde çarpıştı.Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada, Sezer'in kullandığı otomobilde bulunan 4 çocuk yaralandı.İlk müdahalenin ardından ambulanslarla Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Sürücüler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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