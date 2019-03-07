İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - ERZİNCAN Haberi

- Araçta sıkışan yaralıların çıkarılması - Yaralıların ambulansa alınması - Polis ekiplerin olay yerinde incelemesi Erzincan 'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Ednan Eğribaş'ın (64) kullandığı 26 RR 621 plakalı otomobil, Binali Yıldırım Bulvarı'ndaki kavşakta, Mesut Taş (29) idaresindeki 24 AAG 320 plakalı otomobil ile çarpıştı.Kazada, Ednan Eğribaş, eşi Neziha Eğribaş (55) ile Mesut Taş ve yanındaki Berk Tahtasız (23) yaralandı.Otomobilde sıkışan Eğribaş çifti, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce çıkarıldı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Neziha Eğribaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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