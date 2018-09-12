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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - AKSARAY

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - AKSARAY

- Aksaray - Kargın köyü karayolundaki kaza yeri - Kazaya karışan araçlardan detaylar Aksaray ’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıAKSARAY (AA) - Aksaray ’da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Gıyasi Katı (66) idaresindeki 68 AN 924 plakalı otomobil, Aksaray - Kargın köyü karayolunda Süleyman Bacak (51) yönetimindeki 42 ES 608 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada otomobil sürücüleri ile Türkan Katı (61) ve Durdu Keser (58) yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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