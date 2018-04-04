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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - AKSARAY

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - AKSARAY

- Kaza yerinden detaylar Aksaray 'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yusuf Sulu (62) idaresindeki 68 EZ 347 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı kavşağında, Kazım Koyuncu (32) yönetimindeki 68 HR 684 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, Sulu ile aynı araçta bulunan Fadime Sulu (62), Melek (33) ve Azra Zülal Yüksel (7) yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

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