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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - ADIYAMAN Video

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - ADIYAMAN Video

- Trafik kazası - Kaza yeri - Sağlık görevlileri yaralıya müdahale etmesi - Kaza yapan araçlarADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Nurettin B. idaresindeki 02 HF 361 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Hakan K. idaresindeki 02 AR 560 plakalı otomobil ile Cumhuriyet Mahallesi 2'nci çevre yolunda çarpıştı.Kazada sürücü Nurettin B. ile her iki araçta bulunan toplam 3 kişi yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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