İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - ADIYAMAN

- İki otomobilin çarpışması - Kazada yaralananların ambulanstan hastaneye taşınması Adıyaman 'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Ali Köse idaresindeki 34 HD 0002 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi kavşağında, Hamza Dolaşkan'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı.Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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