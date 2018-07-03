İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı (2) - SİVAS Haberi
- Kaza yerinden görüntüler - Kazaya karışan araçlardan detaylar - Güvenlik önlemleri - Ekiplerin kaza yapan araçta incelemeleri Sivas 'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ın İmranlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 06 ERN 77 ve 34 BMV 30 plakalı iki otomobil, Sivas - Erzincan karayolunun İmranlı ilçesi girişinde çarpıştı.Çarpışmanın ardından 06 ERN 77 plakalı otomobil alev aldı.Kazada ilk belirlemelere göre, 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.