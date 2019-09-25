İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı - ANTALYA

- Kaza yeri - Kaza yapan araç - Polis ekiplerinden görüntü Antalya 'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralıANTALYA (AA) - Antalya 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Akseki - Cevizli arasında sürücüleri ve plakaları henüz belirlemeyen iki otomobil çarpıştı.Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.Yaralılar ambulansla Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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