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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı (2) - ANTALYA

İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı (2) - ANTALYA

- Kaza yerinden görüntü - Kazaya karışan otomobil - Polis ve kara yolları ekiplerinin çalışmaları - Akseki Devlet Hastanesi acil servis önü - Yaralının içinde bulunduğu ambulans Antalya 'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralıANTALYA (AA) - Antalya 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Akseki - Cevizli arasında sürücüleri ve plakaları henüz belirlemeyen iki otomobil çarpıştı.Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.Yaralılar ambulansla Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acil Servis 

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