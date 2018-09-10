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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - MALATYA

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - MALATYA

- Trafik kazasının meydana geldiği yol - Kazaya karışan araçlardan görüntüler - Polis ekiplerinin incelemeleri Malatya 'da trafik kazası: 3 yaralıMALATYA (AA) - Malatya 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 33 AAL 960 ile 06 ABJ 913 plakalı otomobiller Çevreyolu İPAŞ Kavşağı'nda çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle orta refüje devrilen araçta bulunan Nusret ve Nihat Buğdaycı ile İbrahim Bayram yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Trafik Kazası 

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