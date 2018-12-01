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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Haberi

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Haberi

-amatör kamera-

İlk Müdahale Amatör Kamera Trafik Kazası Amatör Sağlık Ekipleri 

-olay yerinden görüntü
-sağlık ekiplerinden görüntü
-yaralının görüntüsü
-kazaya karışan aracın görüntüsü

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- Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza iddialara göre, Çorum’dan Ankara istikametine seyir halinde olan T. B. yönetimindeki 34 NF 5575 plakalı otomobil, havanın yağışlı olması nedeniyle Binevler alt geçidi yakınlarında kontrolden çıkarak aynı yönde seyir halinde olan L.E. yönetimindeki 34 BKJ 568 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile H.B. adlı kadın yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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