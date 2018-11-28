İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - BOLU Haberi

- Ambulans yaralıların taşınması - Olay yerinden görüntüler - Hakan Çağıl Karabacak röportaj - Hastaneden Bolu 'ya yaralı sevk Bolu 'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralıBOLU (AA) - Bolu 'nun Mudurnu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mudurnu'dan Nallıhan istikametine giden Celal E. yönetimindeki 06 FH 679 plakalı otomobil, Bostancılar köyü yakınlarında karşı yönden gelen Hüseyin Y'nin kullandığı 67 NL 615 plakalı otomobille çarpıştı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada otomobil sürücüleri ile Buse Yaman yaralandı. Yaralılar, sağlık personeli tarafından hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.