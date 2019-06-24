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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı - İZMİR

İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı - İZMİR

- Kazanın gerçekleştiği kavşaktan görüntü - Kaza yapan araçlardan görüntüler - Polis ekiplerinin çalışmalarından detaylar - Araçlardan kopan parçalar - Araç kuyruğundan görüntüİzmir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralıİZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 ACB 518 plakalı otomobil, İzmir - Ankara kara yolu Ören Mahallesi kavşağı yakınlarında karşı şeride geçerek Lütfü Değer'in (23) kullandığı 35 AAY 657 plakalı otomobille çarpıştı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada kimliği henüz belirlenemeyen sürücü ile aynı araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.Yaralı sürücü Değer, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Cenazeler, savcının incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yol, çalışmaların ardından açıldı.

Polis Jandarma 

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