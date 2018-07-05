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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza yerinden detay görüntüler

( MALATYA ) MALATYA

Polis Sağlık Ekipleri 


- Malatya’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. yönetimindeki 44 FU 177 plakalı otomobil, K. Y. idaresindeki 05 FR 143 plakalı otomobil ile kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada G. Y. ve H. A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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