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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
İki otomobil çarpıştı : 2'si çocuk 5 yaralı - MANİSA

İki otomobil çarpıştı : 2'si çocuk 5 yaralı - MANİSA

- Demirci - Simav Karayolu'nda kafa kafaya çarpışan iki otomobilde oluşan hasar - Sağlık görevlilerinin yaralıları ambulansa taşıması - Sağlık ekiplerinin şoka giren sürücüyü sakinleştirmeye çalışması - Hastanenin acil servisi Manisa 'da trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Demirci ilçesinde, 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.Dursun Yıldız (48) yönetimindeki 45 L 0345 plakalı otomobil, Demirci - Simav Karayolu'nda, karşı yönden gelen Emre Akkoyun'un (24) kullandığı 26 BZ 778 plakalı otomobille çarpıştı.Kaza nedeniyle şoka giren sürücü Akkoyun, sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.Yaralanan otomobil sürücüleri Yıldız ve Akkoyun ile Fatma Yıldız (69), Bayram Yıldız (13) ve Özkan Yıldız (10), ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Acil Servis Hastane Trafik Kazası Bild Sağlık Ekipleri 

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