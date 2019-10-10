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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı - KONYA

İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı - KONYA

- Ereğli'de trafik kazası - Olay yerinde kaza yapan araçlardan görüntü Konya 'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralıKONYA (AA) - Konya 'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Ömer Aydın (40) idaresindeki 07 LZ 134 plakalı otomobil, Ereğli - Konya kara yolu Çayhan Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı yönden gelen Mustafa Saygılı (57) yönetimindeki 01 NM 927 plakalı otomobille çarpıştı.İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Saygılı'nın aracındaki Salih Yaldız'ın (56) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Saygılı da kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Araçlardaki diğer 3 yaralı da aynı hastanede tedavi altına alındı.

Hastane Trafik Kazası Direksiyon 

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