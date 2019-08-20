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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı - SİVAS Video

İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı - SİVAS Video

- Sivas - Ankara kara yolu - Gültepe Mahallesi Galericiler Sitesi kavşağı - Kazaya karışan otomobiller - Trafik polislerinin kaza yerinde inceleme yapması - Otomobilllerin çekici ile çekilmesi - Hastane acil önü görüntüsü Sivas 'ta iki otomobil çarpıştı: 10 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk, 10 kişi yaralandı.Mehmet Fatih Demir (41) yönetimindeki 06 EB 8478 plakalı otomobil, Sivas - Ankara kara yolunun Gültepe Mahallesi Galericiler Sitesi kavşağında Bilal Hargün (32) yönetimindeki 38 AAJ 465 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Eyüp Hargün (63), Hatice Hicret Demir (26), Rüveyda Demir (60), Mehmet Yahya Hargün, Betül Demir (7), Fatımatuz Zehra Demir (38), Eda Hargün ve Saliha Beyza Hargün (1) yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis Hastane 

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