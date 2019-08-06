Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - İZMİR Video

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - İZMİR Video

- Bağyurdu Kavşağı'ndaki kaza yeri - Jandarma ve itfaiye ekiplerinin kaza yerine gelmesi - Kazaya karışan araçlardan detaylar - Araçların çekici ile kaldırılması İzmir 'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralıİZMİR (AA) - İzmir 'in Kemalpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İzmir 'den Turgutlu istikametine giden Abdullah Arslan (38) idaresindeki 45 ZC 9974 plakalı otomobil, Bağyurdu Kavşağı'nda Hasan Elgin yönetimindeki 45 ABE 053 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobillerde bulunan Zübeyde Aslan (35), Oğuzhan Celep (23), Aydanur Bayrak (16), Çınar Aslan (3) ve ismi belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu ve Kemalpaşa Devlet Hastanelerine kaldırıldı.Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Oğuzhan Celep, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

İlgili Foto Galeriler
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı