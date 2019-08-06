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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - SAKARYA

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - SAKARYA

- Kaza anı Sakarya 'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Karasu ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi'nde seyir halindeki Şanlı Murat D'nin kullandığı 34 HP 6904 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Burak Ekşi idaresindeki 67 FA 054 otomobille çarpıştı.Sürücüler ile araçlardaki Emirhan Arda Bildik (5) ve Buse Acar yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ferizli İlçe Devlet Hastanesine sevk edilen Burak Ekşi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Diğer aracın sürücüsü Şanlı Murat D, tedavi sonrası gözaltına alındı.Öte yandan kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hastane Karya Kamera Güvenlik Kamerası Direksiyon 

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