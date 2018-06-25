İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - KONYA

- Olay yeri - Kaza yapan araçlar - Kaza yerinde inceleme yapan polis ve jandarma Konya 'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıKONYA (AA) - Konya 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Bahadır G. (38) idaresindeki 38 KB 665 plakalı otomobil, Konya - Aksaray karayolunun 70. kilometresinde Yılmaz A'nın (58) kullandığı 35 NMA 82 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, sürücü Yılmaz A. olay yerinde hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Güler A. (46) ile Bahadır G. yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.