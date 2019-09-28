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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 9 yaralı - DİYARBAKIR

İki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 9 yaralı - DİYARBAKIR

- Diyarbakır 'da iki otomobil çarpıştı - 9 yaralı - Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan araçtan detay - Ekiplerin çalışmaları Diyarbakır 'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 9 yaralıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 9 kişi yaralandı.Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 34 YT 5697 plakalı otomobil ile 21 FH 050 plakalı otomobil çarpıştı.Kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Kazanın ardından tek taraflı trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Hastane 

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