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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İki oğlu ve iki damadıyla düğüne giderken baraja uçtular: 4 kişi halen kayıp

İki oğlu ve iki damadıyla düğüne giderken baraja uçtular: 4 kişi halen kayıp

Olay yerinden görüntüler

Güvenlik Güçleri Kaygan Yol Direksiyon 

-Ekiplerin müdahaleleri

( BARTIN -2) BARTIN

- Bartın'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç baraja uçtu. Olayda araçta bulunan 5 kişi baraj sularına kapıldı. Araçta bir baba iki oğlu ve iki damadının bulunduğu öğrenilirken kimlikleri de belli oldu. Araçta bulunanların başka bir köye düğüne gittikleri öğrenildi. Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Bartın'ın Hasankadı beldesi mevkisinde meydana geldi. İlyas Özgüç idaresindeki 74 AAC 324 plakalı otomobil kaygan yol ve yağışla birlikte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek Kışla barajına uçtu. Aracın sürücüsü olan baba Hüseyin Özgüç, oğulları İsmail ve İlyas Özgüç ile damatları Muhammet Karakaş ve Arif Üstünbaş da araçta birlikte baraj sularına kapıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 ve güvenlik güçleri sevk edildi. Baraj sularına kapılan Arif Üstünbaş ise yüzerek kıyıya çıktı. Çevredekilerin tarafından kurtarılarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baraj sularında kaybolan diğer dört kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan araçla baraja uçan kişilerin ikamet ettikleri köyden Bakioğlu köyüne düğüne gitmek üzere yola çıktıkları ve yolda giderken kazanın yaşandığı öğrenildi.
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