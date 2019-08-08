İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - MUĞLA

- Konacık Mahallesi Seyit Onbaşı Caddesi'ndeki kavşak - Kavşakta yaralı halde yatan motosiklet sürücüleri - Yaralılara vatandaşların müdahale etmesi - 112 acil sağlık ekiplerinin yaralıları sedyeya taşıması - Ambulansların yaralıları götürmesi - Motosikletlerden detay görüntü - Kazanın şokunu yaşayan yaralı çocukdan görüntü Muğla 'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Aytuğ Burhan Canatan yönetimindeki 52 AAE 832 plakalı motosiklet, Konacık Mahallesi Seyit Onbaşı Caddesi'nde, Murat Çelik'in kullandığı 48 LS 183 plakalı motosikletle çarpıştı.Kazada sürücüler ile 52 AAE 832 plakalı motosikletteki yolcu yaralandı.Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Çelik, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, yaralılardan Canatan'ın durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
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