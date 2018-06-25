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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - BURSA

İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - BURSA

- Kaza yerinden görüntüler - Yaralının ambulansa bindirilmesi Bursa 'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıBURSA (AA) - Bursa 'nın İznik ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Eşrefzade Mahallesi İpek Yolu Caddesi'nde, Gökhan Çakır (33) idaresindeki 16 FBK 97 plakalı motosiklet ile İsmail Şentürk'ün kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.Kazada ağır yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.Sürücülerden Gökhan Çakır, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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