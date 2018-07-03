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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
İki minik kız kardeşin öldüğü kaza kamerada Haberi

İki minik kız kardeşin öldüğü kaza kamerada Haberi

Çocukların araçtan inmesi

Hastane Küçük Kız Bild Kamera Kız Kardeş 

-Kuzenleri iler birlikte yolun karşısına geçmeye çalışmaları
-Bu sırada otomobilin çocuklara çarpması

( MERSİN ) -- Mersin'de kuzenleriyle birlikte karşıya geçmek için yola çıkan 2 küçük kız kardeş, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti MERSİN

- Mersin'de kuzenleriyle birlikte karşıya geçmek için yola çıkan 2 küçük kız kardeş, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Gözne Yolu Sarnıç mevkiinde, kuzenleri Emine Y. ile birlikte otomobilden inen Evrim (9) ve Ekin Ç. (6) adlı kız kardeşler, karşıya geçmek için yola çıktı. Bu sırada süratle gelen R.T. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuklardan Evrim Ç., ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda, Ekin Ç. ise hastanede hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan kuzenleri Emine Y.'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Öte yandan kaza anı olay yeri yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. (HSK-
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