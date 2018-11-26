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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İki lokomotif aynı rayda çarpıştı: 9 yaralı İzle

İki lokomotif aynı rayda çarpıştı: 9 yaralı İzle

Kaza yeri

Tren İstasyonu Hastane Yolcu Treni Yük Treni Makinist 

-Yaralıların hastaneye sevki

( SİVAS )- Sivas’ın Ulaş ilçesinde yük treni ile yolcu treni aynı rayda çarpıştı. İlk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı SİVAS

- Sivas’ın Ulaş ilçesinde yük treni iye yolcu treni aynı rayda çarpıştı. İlk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Sivas’in Ulaş ilçesi Bostankaya tren istasyonunda meydana geldi. Kazada Sivas-Divriği seferini yapan yolcu treni ile istasyon içerisinde manevra yapan yük treni aynı rayda kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre aralarında makinistlerin de bulunduğu 9 yolcu yaralandı.
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