Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İki köy arasında asfalt krizi Haberi

İki köy arasında asfalt krizi Haberi

Kamyonlardan görüntü

Uzunlu 

-köylülerden görüntü
-vatandaşların açıklamaları
-yetkililerin bilgi vermesi

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum’un İskilip ilçesinde Akçasu köyü ve mahallesi olan Hasanfakı’yı birbirine bağlayan yolda başlatılan asfalt çalışması iki köyü karşı karşıya getirdi. Edinilen bilgilere göre, İl Özel idaresince 4 kilometre uzunluğunda Akçasu-Hasanfakı yolu 2019 yılı yatırım programına aldı. Bu kapsamda 4 kilometre uzunluğundaki yolun bu yıl 2.5 kilometrelik kısmının yapılması planlandı. Yol yapım çalışmalarına Hasafakı Mahallesi'nden başlanacağının duyulması üzerine Akçasu köyü sakinleri iş makinelerinin geçişine izin vermedi. Bunun üzerine her iki köyün sakinleri arasında tartışmalar yaşandı. Yetkililerin devreye girmesi üzerine yaşanan tartışmalar sona erdi. Köylüler, asfaltın Akçasu veya Hasanfakı’ya yapılması gibi bir dertlerinin olmadığını belirterek, “Bizim mahalle ve köy ayrımımız yok. Oraya yapılsın buraya yapılmasın veya buraya yapılsın oraya yapılmasın onu da istemiyoruz. Yapım çalışmalarına nereden başlanacak bir belirsizlik var. Asfalt çalışmaları sondan başa mı gelir yoksa baştan sona doğru ilerler. Akçasu köyünden başlansa diğer taraf razı değil, Hasanfakı'dan başlansa Akçasu sakinleri razı değil. Ya tamamen yapılsın ya da hiç yapılmasın” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı