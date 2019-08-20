Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
İki köpeği traktör arkasına bağlayarak sürükledi

İki köpeği traktör arkasına bağlayarak sürükledi

-KÖPEĞİN SÜRÜKLENME GÖRÜNTÜSÜ

( SİVAS )- Sivas'ın Kangal İlçesinde bir vatandaşın iki kangal köpeğini traktörün arkasına bağlayarak sürüklemesi valiyi harekete geçirdi SİVAS

Sosyal Medya Kangal Köpeği Harekete Geç Cep Telefonu Şahit 


- Sivas'ın Kangal İlçesinde bir vatandaşın iki kangal köpeğini traktörün arkasına bağlayarak sürüklemesi valiyi harekete geçirdi. Sivas'ın Kangal ilçesi Çetinkaya Külekli köyü yakınların yaşanan olayda kimliği bilinmeyen bir sürücü 2 kangal köpeğini traktörün arkasına bağlayarak kilometrelerce sürükledi. Duruma şahit olan bir kişi olup bitenleri cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Paylaşımları gören Sivas Valisi Salih Ayhan harekete geçti. Ayhan bu kötülüğü yapanın cezalandırılacağını belirtti.
Ayhan sosyal medya hesabında bu video paylaşarak “Hayvanlara gösterilen şefkatin, yapılacak iyiliğin karşılıksız kalmayacağı gibi, yapılan bu kötülüğün de cezasını vermek için konuyu vazife edindiğimin bilinmesini isterim. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.
Paylaşımdan kısa süre sonra kısa süre kişinin kimliği tespit edildi. Köpeklere eziyet eden M.A. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak 5199 sayılı kanun kapsamında hakkında işlem başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı