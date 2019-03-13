İki kişinin yaralandığı kaza kamerada - ŞANLIURFA

- Kaza anı - Kazanın ardından vatandaşların yaralılara yardım etmesi Şanlıurfa 'da iki kişinin yaralandığı kaza kameradaŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde otomobilin elektrikli motosiklete çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.Orhan D'nin kullandığı 34 DR 9122 plakalı otomobil, 11 Nisan Mahallesi'nde, Suriye uyruklu Hemude S. idaresindeki elektrikli motosiklete çarptı.Kazada, Hemude S. ile yanındaki ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntüde yola çıkan elektrikli motosiklete otomobilin çarpması ve motosikletteki kişilerin yola düşmesi yer alıyor.
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